Ein 60-jähriger Jäger gab bei einer Jagd 2 Schüsse auf Sauen ab. Eine in der Nähe befindliche 86-jährige Frau wurden daraufhin in ihrem Garten von einem Projektil getroffen. Die genauen Umstände in diesem Fall sind bislang noch unklar. Die Polizisten bauen bei ihren Ermittlungen nun auf die ausstehenden Obduktionsergebnisse.

ml