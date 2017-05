Pistolenfund – Polizei reagiert nicht

Die Pistole wurde im Ortsteil Altenburg in Reutlingen (Baden-Württemberg) gefunden. Die Polizei fühlte sich dafür wohl nicht zuständig und verwies die Erzieherin ans Ordnungsamt der Stadt. Dort war jedoch niemand zu erreichen und es kam auch keine Rückmeldung, wie gea.de berichtet. Als die Pistole einen Tag später noch immer im Kindergarten herumlag, nahm sie eine Mutter an sich und brachte sie anschließend auf die Polizeistation in Orschel-Hagen.