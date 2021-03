„Randalewutzen“ in Karlsruhe

Alles begann am KIT-Campus nahe des Durlacher Tors. Passanten hatten dort 2 Sauen gesehen und alarmierten daraufhin die Polizei. Die ausgerückten Beamten entdeckten die Wutzen, als diese über die Durlacher Allee in Richtung Tullastraße flüchteten. Bei ihrer Flucht verursachten die beiden Schwarzkittel Schäden an 2 Pkws in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.