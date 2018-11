Registrierpflicht bei Wildbretvermarktung

Der Deutsche Jagdverband (DJV) weist in einer Mitteilung auf ein neues Verpackungsgesetz hin. Auch bislang schon müssten nach der Verpackungsverordnung alle Hersteller verpackter Produkte für die Entsorgung ihrer Verpackungen einstehen. In der Regel erfolge dies über die Beteiligung an einem „dualen System“ (z.B. Grüner Punkt).