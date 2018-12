Das Reh wurde am Montag im Bereich der Schutzhütte der Gemarkung Hollstein (Werra-Meißner-Kreis/Hessen) tot aufgefunden. Am Lauf hatte es eine, laut Polizeimeldung, etwa 2 Wochen alte Schusswunde. Da in diesem Zeitraum keine Jagd stattgefunden habe, wurde Strafanzeige erstattet.

sl