Rehe im Hochwasser

Bis gestern ist der Rhein weiter angestiegen. Am Mittwoch wurden die ersten Wildtiere in Not gemeldet. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, keine Absperrungen zu übertreten und Hunde an anzuleinen. Es soll verhindern, dass die Stück nicht in Panik geraten und in den sich gebildeten Seen zu ertrinken drohen.

In der Mühlgasse hatte sich gestern Morgen ein Kitz in einem Zaun verfangen. Bis die Feuerwehr eingetroffen war, hatte es sich bereits selbst befreit.

sl