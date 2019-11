RLP: Hubschraubereinsatz gegen Jagdwilderei

Weil sich im Verlauf des Jahres 2019 in den Waldgebieten um Steimel, Rodenbach, Oberdreis und Tonzeche die Verdachts-Fälle auf Wilderei häuften, haben Polizei, und Feuerwehr gestern Nacht gemeinsam mit Personen aus dem Jagd- und Forstbereich die Wilderer in Visier genommen.

Mittels des Einsatzes eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildtechnik in der Luft und Polizeikräften am Boden wurden die Waldgebiete um Lautzert Richtung Steimel entlang der L 265 und Oberdreis Richtung Tonzeche entlang der L 268 in den Focus genommen, wie die Polizei Altenkirchen mitteilt