Russland: Erstmalige Infektion von Menschen mit Vogelgrippe-Subtyp H5N8

Nach Angaben der russischen Behörden ist die Übertragung des Subtyps H5N8 durch das staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie Vektor nachgewiesen worden. Die Informationen über diesen ersten Fall seien laut Anna Popowa, Leiterin der russischen Gesundheitsbehörde, bereits an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesendet worden. Die erkrankten Arbeiter, so Popowa weiter, hätten sich nach mildem Krankheitsverlauf wieder erholt. Grund zur Annahme, das Virus könne auch von Mensch zu Mensch oder durch infizierte Lebensmittel übertragen werden, gebe es bislang nicht, so die Ärzte Zeitung gestern.

In Deutschland wurden, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zufolge, bisher 625 Fälle bei Wildvögeln und 65 Fälle beim Hausgeflügel amtlich bestätigt (Stand 21.02.2021, 9.30 Uhr). In der Regel führt eine solche Virusinfektion bei Federwild zum Tod, berichtet die Tagesschau. Nach Ausbruch in einem Mastbetrieb wurden im Januar allein in Brandenburg etwa 16.000 Puten geschlachtet. Eine Gefahr für den Menschen gehe vom deutschen Geflügelpest-Erreger jedoch nicht aus.