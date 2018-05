Sachsen-Anhalt: Nilgans und Wolf bald jagdbare Arten?

Für den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Albrecht Hellwig sitzt nun Jörg Matthies im Präsidium.

Präsident Jordan sprach sich vehement für einen Austritt der Jägerschaft aus der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft aus, da der Beitrag für die Pflichtversicherung überhöht sei. Er plädierte dafür, die Nilgans in den Katalog der jagdbaren Arten Sachsen-Anhalts aufzunehmen. Er beklagte die Intransparenz bei der Populationsentwicklung des Wolfes in Deutschland. Auch den Wolf will Jordan im Katalog der jagdbaren Arten wissen.