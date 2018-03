Sachsen: Wolf auf A 27 überfahren

Dies bestätigte die Untersuchung des Kadavers am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.

Wie das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ gestern mitteilte, handelt es sich bei dem verunfallten Wolfsrüden vermutlich um das Tier, das 2 Tage zuvor in unmittelbarer Nähe an der S 57 zwischen Tauscha und Chursdorf (LK Mittelsachsen) fotografiert wurde. Somit seien es inzwischen 5 Wölfe, die seit Jahresbeginn im Freistaat Sachsen verkehrsbedingt ums Leben kamen. 4 der Wölfe seien direkt durch den Unfall gestorben. Ein weiterer Wolf habe aufgrund seiner massiven Verletzungen eingeschläfert werden müssen.

fh