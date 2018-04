Sauenangriff endet tödlich

Inan geht schon jahrelang im Wald des Laufer Ortsteils Letten (Bayern) spazieren. Noch nie begegnete sie Sauen. Doch es gibt für alles ein 1. Mal. Gleich 3 Schwarzkittel machten sich über ihre Vierläufer her. Einer zahlte mit seinem Leben, 5 weitere wurden verletzt. Auf ihren Facebook-Post hin, erntet Inan jede Menge Genesungswünsche, aber auch Kritik muss sie einstecken, wie nordbayern.de berichtet. Ihr wird vorgeworfen, alle Hunde frei laufen gelassen zu haben, sogar ihren Rottweiler, der stets einen Maulkorb trage. Und das, obwohl der Bayerische Jagdverband (BJV) gerade im Frühjahr empfiehlt, Hunde an die Leine zu nehmen. „Hätte ich die Hunde angeleint gehabt, hätte ich sie nicht festhalten können“, so die angebliche Hundetrainerin.