Sauenjagd in Innenstadt

Eine der beiden Sauen drängte sich durch eine geschlossene Glastür eines Optikers. Dort verletzte sie eine Seniorin und richtete schwerwiegende Sachschäden an. Danach machte der Keiler sich auf den Weg zur Bank. Dabei verletzte er eine weitere Person. Das Stück griff einen der Sparkassen-Mitarbeiter an. Außerdem biss es vor dem Gebäude einem Passanten die Fingerkuppe ab. Die 4 Verletzten wurden in das Heider Krankenhaus eingeliefert.