Schlafende Kinder von Fuchs angegriffen

Die beiden 12- und 14-Jährigen waren im Garten am Schlafen, als ein Fuchs, der schon öfter dort unterwegs war, durch den Garten schnürte.

Der Vater, Roger Kornmayer, vermutet, dass der Fuchs nur an der Hand seines Sohnes schnüffeln wollte. Dabei sei dieser wohl aufgewacht und bewegte seine Hand, woraufhin der Rotrock zubiss, wie 20min.ch berichtet. Anstatt sich aus dem Staub zu machen, biss er noch dem jüngeren der beiden in die Schultern und ebenfalls in die Hand. Dem großen Bruder gelang es schließlich, den Fuchs zu verjagen. Mit einem großen Schrecken, aber zum Glück nur leichten Wunden, kamen die beiden Jungs nochmal davon.

