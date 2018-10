Schneller Fahndungserfolg: Jägermörder aufgespürt

Demnach konnten 2 Männer im Alter von 26 und 29 Jahren am Dienstag in Pforzheim festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten. Den Tatverdächtigen, ein Italiener und seinem deutschen Komplizen, wird schwerer Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Beide sitzen in Untersuchungshaft.