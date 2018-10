Schwer verletzt nach Schuss

Nachdem 2 Jäger nach erfolgreicher Pirsch in Alaska auf einen Schwarzbären geschossen hatten, kam der Tierkörper in Bewegung und rutschte einen Abhang hinunter, wie spiegel.de berichtet. Problem: Genau in Fallrichtung hatten sich die 2 Jäger postiert. So kam es, dass einer der beiden zuerst von hinabstürzenden Geröllbrocken und anschließend vom rund 90 Kilogramm schweren Tierkörper selbst getroffen wurde.