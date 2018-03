Schwiegervater angeschossen

Der Jäger fuhr mit seinem Schwiegervater am gestrigen Abend nach dem Ansitz zu einer Jagdhütte in Müden/Örtze (Niedersachsen). In der Hütte wollten sie übernachten. Als der 49-Jährige seine Waffe von der Rückbank des Wagens holte, löste sich aus dieser ein Schuss. Die Kugel traf den 76-jährigen Schwiegervater im Unterleib. Der hatte Glück im Unglück. Weil er sofort notoperiert wurde, ist er nun außer Lebensgefahr.

sl