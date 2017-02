Seltenes Gepäck: Hammelhorn mit Fleischresten und Maden

Die Familie war mit einem Flieger aus der Türkei in Stuttgart gelandet. Reisende dürfen keine tierischen Produkte aus Drittländern einführen, wegen der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen. Das Horn wurde in Beschlag genommen und kam in eine Tiefkühltruhe für nichteinfuhrfähige Lebensmittel.

Die Familie wollte das Horn trocknen und an die Wand hängen. Nun muss sie für die Kosten der Entsorgung in der Müllverbrennungsanlage aufkommen. Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann, berichtet: „Ein Schafhorn, an dem noch verweste Fleischreste hängen, ist auch für uns jetzt etwas Neues.“

sl