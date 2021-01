Liebe Besucherin, lieber Besucher,

Erleben Sie die Produktneuheiten ausgewählter Hersteller in diesem Jahr zum ersten Mal auch in virtueller Form hier in unserem modernen Online-Ausstellungsraum. Tauchen Sie in eine faszinierende digitale Welt effektvoller Präsentationen, Fotos und Videos ein. Werfen Sie einen Blick auf die neuen Artikel aus der Jagdbranche und bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Da ein Besuch der Messe Jagd & Hund in Dortmund im Februar nicht möglich ist, können Sie sich bis hier zum 1. Mai rund um die Uhr informieren – und das bequem von zu hause aus.