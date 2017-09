Sieger stehen fest

Bundesmeister im Büchsenschießen mit 199 von 200 möglichen Punkten ist Henning Gruß aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Team aus Rheinland-Pfalz gewann mit 1367 Punkten den Titel in der Mannschaftswertung Kombination (Büchse und Flinte).

Bereits zum 5. Mal holte die niedersächsische Damenmannschaft Gold. Als beste Schützin erreichte Ulrike Junge mit 334 Punkten den 1. Platz in der Damenklasse. „Meiner Mannschaft bin ich wirklich sehr dankbar, wir haben uns alle gegenseitig durch den Wettkampf getragen“, sagt Junge im Interview mit dem DJV. 7 Punkte hinter ihr liegt Mannschaftskollegin Carmen Wilshusen auf dem 2. Platz. Nadine Weers aus Schleswig-Holstein schloss auf Platz 3 mit 310 Punkten ab. An der Kurzwaffe gewann Axel Merten aus Nordrhein-Westfalen (197) vor den Baden-Württembergern Armin Reinacher (193) und Julian Keimer (192). Der 1. Platz in der Mannschaftswertung Kurzwaffe ging an Niedersachsen.

„Wir freuen uns sehr über die große Teilnehmerzahl und gratulieren allen Siegern herzlich zu den hervorragenden Ergebnissen“, sagte DJV-Schießleiter Dr. Torsten Krüger auf der Siegerehrung am letzten Samstag. Alle Ergebnisse, Videos, Interviews und Fotos hat der DJV auf seiner Homepage veröffentlicht.

PM/DJV