Sitz in Flammen

Kurz vor 22 Uhr ging der Notruf bei der Polizei in Nordhausen ein: Nahe der Alten Leipziger Straße steht ein Hochsitz in Flammen. Sofort rückten die Beamten aus. Auch Feuerwehrleute machten sich auf den Weg zum gemeldeten Brand. Trotz des schnellen Eingreifens brannte der Kanzelaufbau komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen. Hinweise geben Zeugen bitte an die ermittelnden Beamten der Polizei Nordhausen (Tel.: 03631/960).

