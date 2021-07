Soforthilfe und Spendenaufruf

IBAN: DE03 4226 0001 0108 7030 08

BIC: GENODEM1GBU

Volksbank Ruhr Mitte eG

Stichwort: Spende Flutopfer NRW

Die Spendensumme werde zu 100 Prozent an die besonders betroffenen Kommunen in NRW zur Unterstützung der in Not geratenen Personen weitergeleitet. Unterstützer, die eine Spendenquittung wünschen, würden gebeten, unbedingt ihre vollständige Adresse anzugeben.

PM/fh