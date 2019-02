Sorgen um Breitmaulnashorn

Der 45-jährige Nashornbulle vom Zirkus Krone, der derzeit in München ist, hat in den vergangenen beiden Monaten 300 Kilo abgenommen, weshalb er sich am Samstagmorgen einer Magen-Darmuntersuchung unterziehen musste. Dafür musste das 2 Tonnen schwere Tier in Vollnarkose gelegt werden. Dazu riefen die Tierärzte die Feuerwehr zur Hilfe. Auch beim Öffnen des Maules war der Einsatz der Feuerwehrmänner gefragt.

sl