Storch verursacht Auffahrunfall

Denn in der Kreisstadt verursachte ein Storch am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall. Kurz nach einer Kurve stand er dort auf einer Landstraße, weshalb ein 33-jähriger BMW-Fahrer abbremsen musste. „Nachdem der Storch trotz Hupens unbeeindruckt stehen blieb und ein Überholen aufgrund Gegenverkehrs nicht möglich war, musste der 33-Jährige noch stärker abbremsen“, so die Polizei.

Eine 41-jährige Toyota-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in den BMW. Beide Fahrzeugführer mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Sachschaden: rund 17.000 Euro.

fh