Suzuki Ignis 1,2 Allgrip „Intro Edition“

Ausstattung hatte der Testwagen in der „Intro Edition“ reichlich an Bord. Navi, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, ESP, Berganfahrhilfe und vieles mehr. Für eine kleine Kiste dieser Preisklasse richtig was drin. Optisch haut mich der Ignis zumindest von außen ganz und gar nicht vom Hocker. Innen finde ich den Wagen aber wirklich gelungen. Das aufgeräumte sowie puristisch gestaltete Armaturenbrett mit dem großen Navi-Display und die farbig gestaltete Mittelkonsole sind ein Hingucker.

Auch beim Verbrauch haben wir wie immer genau hingesehen. Und da gab es keine böse Überraschung. Bei kombinierten Fahrten (Autobahn, Landstraße) genehmigte sich der 1,2 Liter Vierzylinder im Schnitt 5,8 Liter Super E10 auf 100 Kilometer. Das ist nicht wesentlich mehr als vom Hersteller angegeben.

Für Jäger, die eine reviertaugliche Familienkutsche suchen, ist der Suzuki Ignis mit Sicherheit das falsche Auto. Junge Grünröcke, die nur 1 Auto fahren und noch keine Familie transportieren müssen, sollten sich den Ignis aber mal ansehen. Für rund 18.000 Euro bekommt der Grünrock einen Wagen mit verdammt viel Ausstattung, ausreichender Bodenfreiheit und Allrad. Und Rabatte kommen da ja sogar noch runter.