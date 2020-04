SVLFG: Schalldämpfer reichen nicht!

Seit der letzten Änderung des Waffengesetzes am 13. Dezember 2019 dürfen Jäger Schalldämpfer für Langwaffen ohne Ausnahmegenehmigung und Voreintrag in der Waffenbesitzkarte erwerben, so die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in einem aktuellen Presseartikel.