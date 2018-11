Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Bereits am 29. Oktober wurde der bestehende Haftbefehl gegen den 26 Jahre alten Griechen, bei dem zu keinem Zeitpunkt ein Mitwirken am Tötungsdelikt gegeben war, unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Am 5. November wurde dann auch der 26-jährige Deutsche bei einem Haftprüfungstermin freigesetzt. Er hatte dem 29-jährigen Hauptverdächtigen ein Alibi gegeben und war deshalb in den Fokus der Ermittlungen geraten. Ihm konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden, am Tatgeschehen in Birkenfeld beteiligt gewesen zu sein.

Der 3. Inhaftierte schweigt nach wie vor zu den Vorwürfen. Ob er am Tatort bzw. bei der Tötung durch weitere Personen unterstützt wurde, ist Gegenstand der Untersuchung. Die Ermittler der Sonderkommission Wagner arbeiten unter Hochdruck.

