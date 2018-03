Thüringen: 3 Wolf-Hund-Mischlinge erschossen

Wie das Thüringer Umweltministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte, seien angesichts der beginnenden Weidesaison die „Bemühungen zum Fang und Abschuss der Hybriden in den vergangenen Wochen intensiviert“ worden. Begünstigt durch den Wintereinbruch und das im Schnee leichtere Fährtenlesen sei der Abschuss von 3 Tieren gelungen. Ein Weiteres sei mit Verletzungen an einem Bahngleis bei Gotha entdeckt worden.

Der finanzielle Aufwand ist enorm. Allein für die ursprüngliche geplante Unterbringung in einem alternativen Bärenpark sind Ministeriumsangaben zufolge Mittel in hoher fünfstelliger Höhe geflossen.