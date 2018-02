Thüringen: Jäger akzeptiert Urteil

Im September 2015 nahm der 53-Jährige an einer Treibjagd bei Meiningen teil, als das Unglück geschah. Bei einem Sammelpunkt löste sich aus der noch immer geladenen Waffe ein Schuss und verletzte einen Jagdkameraden am Fuß. So schwer, dass dieser einen Zeh verlor. Das Amtsgericht Meiningen verurteilte den Thüringer dafür zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 30 Euro, wogegen der Grünrock zunächst Berufung einlegte.