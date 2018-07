Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann eine Kollision nicht mehr verhindern – und verletzte sich beim Sturz mit seiner Aprilia schwer. Er kam in ein Krankenhaus nach Saalfeld, wo er stationär behandelt wird. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

