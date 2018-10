Thüringer gewinnen „Es“

Die Thüringer sicherten sich den Titel in der Klasse „Es“. Wie der DJV mitteilt, ist es bereits ihr 2. Europameistertitel nach dem Erfolg 2006 in Dänemark im Fürst-Pless-Horn-Blasen. In der Klasse B (Fürst-Pless, gemischt und Parforcehorn B) kamen die Sieger aus Budapest.

Insgesamt nahmen 21 Bläsergruppen aus 7 Nationen am Wettbewerb teil.

fh