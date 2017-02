Tierquälerei – Erhängter Hund

Der Hund wurde am 30. Januar in einem Wald bei Schöffengrund-Schwalbach (Hessen) gefunden. Der Hund eines Spaziergängers nahm plötzlich Wittrung auf und führte ihn zu dem toten Hüte- Schäferhundmischling, woraufhin er die Polizei informierte. Die Leine war in 2 Meter Höhe befestigt, so dass der Kopf des Hundes nach oben gezogen wurde, lediglich die Hinterläufe hatten Kontakt zum Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.