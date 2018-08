Toter bei Hochsitzbau

Die beiden Jäger aus dem Landkreis Cochem Zell wollten am 1. August im Waldstück zwischen Moritzheim und Grenderich (Rheinland-Pfalz) einen Hochsitz aufstellen. Dabei stürzte die Kanzel ab und begrub den 68-jährigen und seinen 40 Jahre alten Schwiegersohn unter sich. Der 68-jährige Jäger verstarb an Ort und Stelle an schweren Kopfverletzungen. Der Schwiegersohn wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Koblenz geflogen. Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt.

sl