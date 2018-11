Toter nach 3 Jahren identifiziert

Bei einem Pirschgang entdeckte der Grünrock Ende Dezember 2015 die Leiche eines Mannes in einem Waldstück südlich des Mainfrankenparks. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Tote über Jahre hinweg nicht identifiziert werden.

Am 30. Oktober dieses Jahres dann die Wendung in dem Fall: Ein 22-jähriger moldauischer Staatsangehöriger meldet sich bei den Beamten der zuständigen Polizeidienststelle. Der junge Mann stellt die Vermutung an, dass es sich bei dem Toten um seinen Ende 2015 verschwundenen Vater handeln könnte.