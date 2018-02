Über´s Ziel hinaus geschossen

Auch nach dem 1. Februar bis zum 10. März 2018 soll es nach dem Willen der oberen Jagdbehörde „Feuer frei“ auf alles Rotwild im gesamten Landkreis heißen. In der Begründung der Allgemeinverfügung wird ausgeführt, dass ein extrem hoher, nicht an den Lebensraum angepasster Rotwildbestand im Bereich der Rotwild-Hegegemeinschaft (RHG) Kaub-Taunus, nicht mehr hinnehmbare Wildschäden in Forst- und Landwirtschaft produziere. Auch hinke die Abschusserfüllung der RHG Mitte Januar 2018 mit geschätzten 65% deutlich hinter dem angestrebten Soll hinterher. Das gegenüber dem Vorjahr deutlich angehobene Abschussziel war für das Jagdjahr 2017/18 auf 526 Stück festgelegt worden.

„Mit der Nachtjagd und dem Einsatz von Taschenlampen wird man weder den Erfüllungsgrad des Abschusses wesentlich voranbringen, noch die Entstehung von Wildschäden verhindern“, erläutert LJV-Präsident Kurt Alexander Michael. Das intelligente Rotwild werde demnach sehr schnell lernen, dass von künstlichem Licht Lebensgefahr ausgehe und offene Flächen künftig meiden. Dadurch werde das Wild jedoch in den „dunklen“ Wald zurück gedrängt und dort Schälschäden verursachen. Dabei weisen die Jägerschaft vor Ort, wie auch der zuständige Kreisjagdmeister ausdrücklich darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Schadenssituation weder im Wald noch auf den Feldern Maßnahmen im derartigen Ausmaß rechtfertigen.