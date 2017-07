Vermisster Jäger tot aufgefunden

Als er am Abend noch nicht zurückgekehrt war, erstatteten seine Angehörigen Vermisstenanzeige. Noch am Freitag wurde eine Suchaktion gestartet. Diese und auch eine Handypeilung blieben erfolglos. Erst am Samstag gegen 14 Uhr fand ein Diensthundeführer mit seinem Hund den toten Jäger in extrem steilem Gelände. Sein Jagdhund lag neben ihm. Die Todesursache blieb zunächst unklar, da die Leiche keinerlei Sturzverletzungen aufwies.

dk