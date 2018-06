Vogelzahlen leicht rückläufig

„Die gute Beteiligung zeigt, dass viele Menschen ein großes Interesse an der Natur haben und bereit sind, sich für den Erhalt der Artenvielfalt zu engagieren“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller in einer Pressemitteilung. „Das lässt auch darauf hoffen, dass immer mehr Hobbygärtner darauf achten, ihren Garten besonders vogel- und naturfreundlich gestalten.“

Insgesamt seien bei der 14. Stunde der Gartenvögel 33,8 Vögel pro Garten gesichtet worden, was 3,1 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt von 34,9 Vögeln pro Garten liege.