Vollmondjäger aufgepasst

Vergangenes Wochenende wurden knapp 30 beschädigte Stoßstangen illegal in der Natur entsorgt. Der Tatort ist direkt neben einer jagdlichen Einrichtung in Külsheim, an der L 509 im Gewann Oberer Wald, gegenüber der Einmündung Zigeunerstock.

Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Kleintransporter oder Anhänger unterwegs waren. Wer Hinweise zu den Stoßstangen oder sogar zum Tathergang machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Wertheim, Telefon 09342 91890.

