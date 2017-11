Der Jäger wollte in Bühl im Landkreis Rastatt (Baden-Württemberg) gerade aufbaumen, als sich sein Wagen in Bewegung setzte und eine Böschung herunterrollte. Nach 10 Metern stoppte ein Baum den Pkw. Ein Glück für den darin befindlichen Jagdhund. So endete die kurze Fahrt zum Glück ohne Verletzungen. Der Wagen wurde am Abend geborgen.

sl