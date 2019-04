Der qualmende Hochsitz wurde am Ostermontag im Waldgebiet, das hinter dem Industriegebiet Grafenwald in Richtung der Ortslage Damflos gelegen ist, entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, sei durch das Feuer des brennenden Hochsitzes auch der angrenzende, äußerst trockene Wald in Brand geraten. Nur durch die frühe Meldung des Brandes und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe ein größerer Waldbrand verhindert werden können.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

fh