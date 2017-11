Waschbär erhält Herzschrittmacher

Dies gab die Klinik am 20. November in einer Pressemitteilung bekannt. Das sechs Monate alte Tier war mit der Hand aufgezogen worden, nachdem es angeblich von der Mutter verlassen worden war. Jetzt litt es an einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung. Wess hat bereits vielen Hunden durch den Einsatz eines Herzschrittmachers das Leben gerettet. Das erfolgreich operierte Tier ist der vermutlich weltweit einzige und erste Waschbär mit einem Herzschrittmacher in der Geschichte der Tiermedizin.

rdb