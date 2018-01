Weimaraner findet Marihuana

„Yoomee“ war mit ihrem Herrchen im Bereich der Kurhausstraße in Herne (Nordrhein-Westfalen) unterwegs. An einem Gebüsch blieb sie stehen und schnupperte dort außergewöhnlich lange. Das Herrchen entdeckte daraufhin mit Marihuana gefüllte Plastiktüten. Dieser informierte umgehend die Polizei, die den Fund an das Bochumer Rauschgiftkommissariat weiterleitete. Erst 2 Wochen vorher entdeckte Hündin „Yoomee“ in einem Gebüsch ein herrenloses Fahrrad. Ob sie auch mal Sauen entdecken wird, ist noch unklar.

sl