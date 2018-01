Weiterer Luchs bekommt Senderhalsband

„Damit sind mindestens zwei bis drei Luchse verbürgt, die derzeit in verschiedenen Landesteilen ihre Fährten ziehen. Die zuwandernden Luchse, insbesondere der lange anwesende Luchs „Friedl“ zeigen, dass es potentiellen Lebensraum in Baden-Württemberg gibt.“, sagt Landesjägermeister Dr. Jörg Friedmann. „Der LJV fordert, wichtige Wildtierkorridore zu benachbarten Luchspopulationen rechtlich abzusichern und an neuralgischen Punkten zu verbessern, um damit auch zukünftig die natürliche Besiedlung Baden-Württembergs zu ermöglichen. Wir unterstützen einen natürlichen Prozess, durch den wir uns auf die Luchse einstellen und zukünftig mit ihnen koexistieren können.“

PM/LJV BW