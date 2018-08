„West-Nil-Fieber“ in Sachsen-Anhalt

Laut FLI treten WNV-bedingte Erkrankungen bei Menschen und Tieren bereits seit Jahren in Süd- und Südosteuropa, z.B. in Italien, Griechenland, Ungarn, Rumänien, Frankreich, Kroatien und Serbien auf. In letzter Zeit habe es zudem Berichte über WNV-Nachweise und Erkrankungen in Österreich und Tschechien gegeben.

Jetzt wurde die Seuche erstmals auch in Deutschland festgestellt. Eine Schutzimpfung gibt es nicht.

