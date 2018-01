Die Täter schlugen am vergangenen Samstag-Mittag zu. Unweit der Bundesstraße 67 in Velen-Ramsdorf setzten die bislang unbekannten Hochsitzzündler eine Kanzel in Brand. Als Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, war die Ansitzeinrichtung bereits komplett abgebrannt. Sachschaden: rund 1.000 Euro. Hinweise geben Sie bitte an die zuständigen Beamten der Kripo Borken (Tel.: 02861/9000).

ml