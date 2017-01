Wiesenschäden beseitigen – der Planier-Profi

Fazit

Besitzt ein Jäger einen „Planier Profi“ und einen Traktor, den er selbst fährt, belaufen sich seine effektiven Kosten für Abschreibung und Treibstoff auf rund 50 Euro je Hektar. Wird die gleiche Arbeit von einem Lohnunternehmen ausgeführt, so fallen Kosten zur Wiederherstellung der Fläche in Höhe von 100 bis maximal 150 Euro je Hektar an. Eine Nachsaat ist in aller Regel nicht nötig. Ein Aufwuchs- oder Ernteschaden fällt durch das Vertikutierprinzip und dadurch verbundenen besseren Aufwuchs weitestgehend aus.

Bei Anschaffungskosten von 14.244 Euro netto für eine Arbeitsbreite von 2.250 mm und 15.378 Euro netto für eine Arbeitsbreite von 2.550 mm hat sich ein „Planier Profi“ in kurzer Zeit amortisiert. Für Jäger, Jagdgenossenschaften und Mäh- sowie Weidebetriebe gibt’s keine sinnvolle Alternative.

Nach dem Testeinsatz steht fest, dass unsere Landwirte und ich vom „Planier Profi“ vollkommen überzeugt sind. Nach der Vorführung wurden 4 Geräte bestellt! Hier macht sich keiner mehr existentielle Sorgen, und alle können im Frühjahr und Herbst wieder ruhiger schlafen. (Von Revieroberjäger Erich Kaiser)