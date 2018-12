Wildbret-Abgabe: die meisten Jäger fallen nicht unter das Verpackungsgesetz

Dennoch gebe es einige wichtige Dinge zu beachten.

Das neue Verpackungsgesetz, das zum 1. Januar 2019 in Kraft trete, bringe auch für einige Jäger neue Pflichten mit sich. Zunächst habe noch erhebliche Unsicherheit darüber bestanden, wer von dem Gesetz betroffen sei. Jetzt bestätige ein Verpackungsrechtsexperte in einem vom DJV in Auftrag gegebenen Gutachten: Jäger, die Wildbret verpackt – etwa vakuumiert – abgeben, handeln nicht „gewerbsmäßig“, wenn sie keine Gewinne aus der Jagd erzielen. Demnach seien sie vom kommenden Verpackungsgesetz nicht betroffen und müssten sich nicht registrieren.