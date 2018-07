Wilderei auf hohem Niveau

In einem Waldstück an der Aggerstraße in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis/Nordrhein-Westfalen) wurden 3 Jäger auf einen Lauf aufmerksam, der aus einem Hochsitz in den Wald zeigte. Dieser Sitz sollte vergangenen Donnerstagabend eigentlich nicht besetzt sein.

Einer der Jäger ist Polizeibeamter und gab sich zu erkennen. Der 61-Jährige forderte den 52-jährigen Wilderer aus Troisdorf auf, herunterzukommen.