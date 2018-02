Wilderei im Rotwildgehege

Bisher ist nicht sicher, ob der mittelalte Hirsch verendete oder gewildert wurde. Trotzdem handelt es sich beim Entwenden des Hauptes um Wilderei. Offiziell darf keiner mit einem Pkw in das Gatter, es sei aber möglich, mit einem Auto bis auf 100 Meter an die Fütterung heranzufahren. Der Hirsch wird nun bei der Wildforschungsstelle in Aulendorf untersucht. Die DJZ bleibt am Ball. Wer Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Tübingen (Telefon 07071/972-8660).

sl