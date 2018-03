Wildkatze festgefroren

Eine Spaziergängerin meldete das Wildtier bei den Anglerseen in der Nähe des Hofwegs in Gemünden im Landkreis Main-Spessart (Bayern). Dieses hatte sich wohl im Bereich der Hinterläufe verletzt und war an dieser Stelle am Steg festgefroren. Ausgerissene Fellbüschel deuten darauf hin, dass die Wildkatze bereits versuchte hatte, sich zu befreien.

Die daraufhin informierten Mitarbeiter des Tierheims Lohr halfen mit Kescher sowie warmem Wasser und befreiten das Tier. Die Wildkatze, die laut Polizei vom Tierarzt als diese angesprochen wurde, wird nun behandelt und später wieder in die freie Wildbahn entlassen.

sl