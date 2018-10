Wildtiersitzung auf Autobahn

Die Wildtiere gefährdeten den Verkehr, weshalb die Polizei die Bundesautobahn in Höhe der Anschlussstelle Wermelskirschen (nordrhein-Westfalen) in beide Richtungen voll sperren musste. Das Wild habe wohl mehrere Zaunelemente in Nähe der Autobahn überwunden und sich in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn niedergetan. Hinzugerufene Jagdaufseher entschieden, die Stücke zu erlegen, da ein Vertreiben aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich sei.